"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов в Черновицкой области

Продажа билетов на соответствующие направления уже открыта.

“Укрзализныця” с 22 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци", это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Так восстанавливается курсирование по полноценным маршрутам таких поездов:

№7/8 Киев-Черновцы-Киев;

№117/118 Киев-Черновцы-Киев;

№135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;

№357/358 Киев-Рахов-Киев.

Сообщается, что продажа билетов на эти направления уже открыта.

Напомним, "Укрзализныця" с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.