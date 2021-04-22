"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов в Черновицкой области

Продажа билетов на соответствующие направления уже открыта.

"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов в Черновицкой области
Фото: ucraine.info

“Укрзализныця” с 22 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци", это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.

Так восстанавливается курсирование по полноценным маршрутам таких поездов:

  • №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
  • №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
  • №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
  • №357/358 Киев-Рахов-Киев.

Сообщается, что продажа билетов на эти направления уже открыта.

Напомним, "Укрзализныця" с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

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