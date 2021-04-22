2021-04-22
"Укрзализныця" восстанавливает движение поездов в Черновицкой области
Продажа билетов на соответствующие направления уже открыта.
Фото: ucraine.info
“Укрзализныця” с 22 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область.
Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци", это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности.
Так восстанавливается курсирование по полноценным маршрутам таких поездов:
- №7/8 Киев-Черновцы-Киев;
- №117/118 Киев-Черновцы-Киев;
- №135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;
- №357/358 Киев-Рахов-Киев.
Сообщается, что продажа билетов на эти направления уже открыта.
Напомним, "Укрзализныця" с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.