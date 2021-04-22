В Украине в 2021 году начнут строить первую платную дорогу

Первую платную дорогу в Украине, по концессии, начнут строить в конце 2021 года или в начале 2021 года. Такое заявление сделал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

В Украине в 2021 году начнут строить первую платную дорогу

По его словам, уже в ближайшее время объявят тендер на строительство первой в Украине платной дороги. Правда, вначале надо внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс.

Кубраков выразил надежду, что поправки в законодательство внесут и, главное, примут, еще до объявления тендера.

Сколько будет стоить украинским водителям проезд по платным дорогам, построенным в рамках концессии? По предварительным данным, километр пути по таким дорогам будет стоить от 80 копеек до более 4-х гривен. На цену будут влиять несколько факторов.

Ранее сообщалось, что первым автобаном в Украине станет дорога Краковец – Броды – Ровно. Она соединит украинскую столицу с крупными городами Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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