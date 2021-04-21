Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год

Готовность объекта, который строят уже почти четыре года, - лишь 30%.

Министерство финансов договорилось с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о продлении реализации проекта строительства трех новых станций метро в городе Днепре до 2024 года.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Метрополитен в Днепре состоит всего из шести станций, общая протяженность единой ветви, открытой в 1995 году, - 7,8 км. Это кратчайший подземный маршрут в Европе.

В 2017 году после многолетнего перерыва в Днепре возобновили строительство метро. После достройки станций "Центральная", "Театральная" и "Музейная", предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая длина подземки достигнет уже 11,8 км.

Тогда сообщалось, что сдать три новые станции планируют в сентябре 2021 года, но по состоянию на конец марта фактический показатель выполнения строительных работ составил всего 30%. В 2021 году генеральный подрядчик должен завершить все работы по переносу инженерных сетей, строительство всех рабочих стволов и продолжит строительство эскалаторных тоннелей, проходку тоннелей между станциями и строительство станционных комплексов.

Напомним, что новые станции метро проектировало Бюро Захи Хадид.