У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту

Индонезия попросила Сингапур и Австралию помочь с поиском.

?У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Фото: wikimedia.org

В среду, 21 апреля, у берегов острова Бали исчезла подводная лодка военно-морских сил Индонезии. На ее борту находится 53 человека.

Как сообщает Reuters, военное командование Индонезии попросило соседние Сингапур и Австралию помочь с поиском судна.

Субмарина KRI Nanggala-402, изготовленная на немецкой верфи Howaldtswerke в 1978 году, осуществляла учебное торпедирование в открытом море.

Последнее известное местонахождение подводной лодки - 96 километров к северу от Бали. Контакт с судном был потерян в 4:30 утра по местному времени.

Когда-то подводный флот Индонезии состоял из 12 субмарин, приобретенных у Советского Союза. Сейчас он скромнее - всего пять лодок, две из которых - немецкие Type 209, а еще три - новые южнокорейские субмарины.

Агентство указывает, что Индонезия постепенно обновляет свои военные силы, но значительная часть техники, которая до сих пор эксплуатируется, физически устарела. В последние годы она неоднократно попадала в аварии с летальным исходом, особенно это касается старых военно-транспортных самолетов.

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