К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров

К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил о новой стратегии - компания займется производством электрокаров и к 2025 году выпустит линейку из 15 электрических авто. Об этом сообщает издание The Verge, передает БизнесЦензор.

Первый электрокар могут представить уже к концу 2021 года.

Совместно с Subaru компания показала концептуальный вариант внедорожника bZ4X на автосалоне Auto Shanghai 2021. Точные характеристики в компании не раскрыли, однако уточнили, что производство наладят в Китае и Японии. Автомобиль построят на новой платформе e-TNGA. Toyota bZ4X появится в продаже к середине 2022 года.

В общей сложности Toyota выпустит 70 новых автомобилей к 2025 году, в том числе гибридные модели и электромобили на топливных ячейках. Выпустив линейку из 15 электрокаров в компании надеются укрепить позиции на рынках Китая, Северной Америки и Европы, поскольку подобные авто становятся востребованней с каждым годом.



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