В Украине начались продажи новой Toyota Camry

В Украине начались продажи обновленной Toyota Camry, которая получила небольшие изменения в дизайне и новые технологии. В базовой комплектации она стоит от 794 626 гривен.

В Украине начались продажи новой Toyota Camry

Японский седан теперь имеет передний бампер с отдельными, чуть более крупными решетками по бокам, новые 17- и 18-дюймовые колесные диски, и расширенную палитру цветов кузова.

В салоне 9-дюймовый сенсорный дисплей, обновленная мультимедийная система, функция памяти сидений, руля и боковых зеркал, премиальная кожаная обивка сидений, которая может быть бежевой или черной.

В Украине начались продажи новой Toyota Camry

Обращает не себя внимание модернизированная фирменная система безопасности Toyota Safety Sense. В нее входит большой набор активных систем безопасности.

В Украине начались продажи новой Toyota Camry

В базовой комплектации обновленный японский бизнес-седан оснащается четырехцилиндровым 2,5 л двигателем мощностью 207 л.с. Он работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды. Расход топлива в комбинированном цикле - 6,8 литра на 100 км.

Версия с гибридной силовой установкой мощностью 218 л.с. стоит 1 022 469 гривен.

В Украине начались продажи новой Toyota Camry

Ранее мы назвали секретные «фишки» популярного кроссовера Toyota RAV4, про которые мало кто знает.


Максимов Віталій, Тудей

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