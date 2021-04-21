В Україні водій приховав номери авто від радара TruCam: який штраф йому загрожує

В Україні автомобіліст знайшов спосіб приховати номери своєї машини від пристрою автофіксації порушень TruCam. Прилад не зміг «розглянути» одну цифру.

Водій наніс на номерний знак спеціальний лак, який не дозволяє камері розпізнавати його, пише «АвтоПортал» .

В результаті таких маніпуляцій Трукам не зміг визначити власника транспортного засобу, оскільки для ідентифікації не вистачає однієї цифри на номерному знаку.

Раніше в поліції повідомляли, що за приховування номерного знаку автомобіля задля перешкоди автоматичної фіксації порушень швидкості може бути вилучено транспортний засіб. За перше таке порушення автовласнику загрожує штраф у розмірі 170 грн.