Кабмин хочет уменьшить стоимость авиабилетов в Украине

По оценкам правительства, предложенные шаги увеличат доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны.

Кабинет министров инициирует введение нулевой ставки на налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиационные перевозки для удешевления билетов и оживления туризма в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Отмечается, что в обсуждении во вторник приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр финансов Сергей Марченко.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", - сообщил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал поручение министерствам провести всю необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Напомним, "Укрзализныця" с 27 апреля возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.