В Киеве реконструируют площадь Победы-за высокой аварийности

За три года в этом районе произошло более 1300 ДТП.

В Киеве реконструируют площадь Победы-за высокой аварийности
Фото: Макс Требухов

В Киеве решили реконструировать площадь Победы в Шевченковском районе из-за высокой аварийности.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на распоряжение №913 от 19 апреля 2021 года.

В 2017-2019 годах на площади произошло 1314 ДТП, большинство из них - это столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.

"Запланированная реконструкция, по предварительной оценке экспертов Европейского инвестиционного банка, позволит снизить аварийность на площади на 31%, стабилизирует и в дальнейшем уменьшит уровень травматизма и смертности", - говорится в сообщении.

Реконструкция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на площади Победы запланирована на 2021-2024 год. Заказчиком работ будет "Центр организации дорожного движения". Финансирование работ, кроме разработки проекта, будет осуществляться за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития в рамках программы повышения безопасности автомобильных дорог в городах Украины.

В рамках реконструкции планируется установить информационные табло переменной информации, стационарные видеокамеры с детектором скорости, детекторы транспорта, метеостанции.

На дорогах обустроят направляющие островки для сужения проезжей части в местах пешеходных переходов и канализации потоков, пешеходные островки безопасности будут повышены.

Также обустроят притротуарные островки для остановок общественного транспорта и ограничительные антипарковочные столбики.

Появятся велодорожки, велостойки ожидания и велопарковки.

Площадь Победы разграничивает проспект Победы и бульвар Тараса Шевченко. На нее выходят также улицы Бульварно-Кудрявская, Златоустовская, Дмитриевская, Олеся Гончара, Саксаганского и Старовокзальная.

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