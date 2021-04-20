GM представил новый кроссовер за 14 000 долларов

На автосалоне в Шанхае показали новый бюджетный кроссовер Wuling Xingchen, который создан американским концерном General Motors и китайской компанией SAIC. Он будет стоить от 14 000 долларов.

Длина этого кроссовера составляет 4594 мм, ширина – 1820 мм, высота - 1740 мм, а колесная база - 2750 мм. То есть он относится к сегменту компактных кроссоверов.

Внешне Wuling Xingchen выглядит неплохо, но ничего экстраординарного. Он внешне, кажется, ничем не отличается от большинства других кроссоверов своего сегмента.

Что же касается салона, то мы пока не знаем, какой он. Дело в том, что фотографий интерьера еще нет.

Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 149 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Этот мотор разработан китайцами в сотрудничестве с инженерами General Motors. Он работает вместе с вариатором. Привод – только передний.

Ранее стало известно, что General Motors начал продавать в Китае бюджетный аналог Skoda Octavia.