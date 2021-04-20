С начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежа

С начала года украинцы потратили $933 млн на приобретение импортируемых новых и подержанных авто. Об этом свидетельствуют данные Auto.ria.

С начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежа
Фото: cfts.org.ua

Откуда импортируют больше всего

  • из США, $ 187,2 млн;
  • из Японии, $138,3 млн;
  • из Германии, $124,9 млн;
  • из Венгрии, $63,3 млн;
  • из Польши, $55,8 млн;
  • из Словакии, $43,2 млн;
  • из Великобритании, $42,4 млн;
  • из Южной Кореи, $39,4 млн;
  • Румынии, $36,6 млн;
  • Мексики, $35,3 млн.

США, Япония и Германия лишь иногда меняются местами, ведь состав первой тройки неизменный уже несколько лет подряд. Впрочем, по итогам первого квартала 2021 года отрыв США от других стран вырос с 10 млн до 50 млн, пишет издание.

Приведенные суммы — деньги, выплаченные украинскими покупателями новых и подержанных авто (официальными импортерами и «частниками») без учета стоимости таможенного налога и других расходов, предусмотренных украинским законодательством.

Почему машины из США дешевле

Откуда разница в цене. Причин две. Первая — в Штатах авто изначально дешевле, чем в Европе или Украине. Вторая причина — в схеме поставок к нам американских авто. Большинство из того, что везут в Украину — это машины, списанные страховыми компаниями.

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