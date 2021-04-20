Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Украине

Эксперты рассказали, какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом среди украинцев с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на статистику AUTO.RIA.

Уже который месяц подряд по количеству первых регистраций и сделок купли-продажи, определенных с открытых данных ГСЦ МВД , лидирует Nissan Rogue. Цены на такие авто, выпущенные после 2014-го года, стартуют с 12 500 долларов.

На втором месте рейтинга — Hyundai Tucson, третью строчку занял Mitsubishi Outlander. Четвертое место у Nissan Qashqai/Rogue Sport, а на пятом месте расположился Hyundai Santa FE.

В целом по сравнению с предыдущим месяцем глобальных перемещений в списке не произошло, но Nissan Qashqai, и его американский аналог Rogue Sport, поднялся сразу на 7 позиций.