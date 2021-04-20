Какова ситуация с ценами на бензин в Украине 19 апреля

В понедельник, 19 апреля, в Украине цены на бензин и дизель по сравнению с предыдущим торговым днем увеличились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95», передаёт sud.ua.

Автогаз подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 — 28,63 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо — 28,20 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз — 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).

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