Какова ситуация с ценами на бензин в Украине 19 апреля

Автогаз подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 — 28,63 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо — 28,20 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз — 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).