Какова ситуация с ценами на бензин в Украине 19 апреля
В понедельник, 19 апреля, в Украине цены на бензин и дизель по сравнению с предыдущим торговым днем увеличились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95», передаёт sud.ua.
Автогаз подорожал на 1 копейку.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,76 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 — 28,63 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо — 28,20 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз — 15,79 гривен за литр (+0,01 гривен).