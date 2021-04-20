Nissan X-Trail нового поколения: характеристики и фото

Nissan представил Nissan X-Trail нового, четвертого, поколения. В Китае он появится до конца текущего года, а в Европе – в 2022 году.

Новый Nissan X-Trail построен на платформе CMF-C/D. Его длина составляет 4681 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1730 миллиметров, а колесная база – 2706 миллиметров. Дорожный просвет – 212 мм.

Кроссовер сохранил фирменную V-образную решетку радиатора, которая стала более массивной. Он получил новую головную оптику, новые задние фары и новые колесные диски. В целом же он внешне очень похож на новый Nissan Rogue, который продается в США . Впрочем, их между собой можно все-таки отличить (например, по заднему бамперу).

Под капотом находится 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 204 л.с. Он работает вместе с вариатором. Будет ли такой силовой агрегат в Европе – пока не известно. По слухам, европейская версия может получить гибридную силовую установку.

В Украине Nissan X-Trail сейчас стоит от 608 300 гривен. Он оснащается 2,0 л мотором мощностью 144 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач. Привод – передний. Полноприводная версия стоит от 724 220 гривен.

Ранее стало известно, что в Украине летом текущего года начнутся официальные продажи обновленного электромобиля Nissan Leaf.