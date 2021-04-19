В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки

В Киеве появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Первая система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади. Фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, без участия инспекторов по парковке.

Камеры и сенсорные устройства фиксируют момент остановки автомобиля и время его нахождения на парковке, номерные знаки авто, а система определяет, не происходит ли нарушение правил дорожного движения.

Первые два месяца система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей, которая установлена на Бассейной улице, будет работать в тестовом режиме. В этот период штрафовать водителей не будут.

Если эксперимент окажется успешным, то подобные системы могут установить в разных районах столицы.