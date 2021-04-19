В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки
В Киеве появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Первая система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади. Фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, без участия инспекторов по парковке.
Камеры и сенсорные устройства фиксируют момент остановки автомобиля и время его нахождения на парковке, номерные знаки авто, а система определяет, не происходит ли нарушение правил дорожного движения.
Первые два месяца система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей, которая установлена на Бассейной улице, будет работать в тестовом режиме. В этот период штрафовать водителей не будут.
Если эксперимент окажется успешным, то подобные системы могут установить в разных районах столицы.
Ранее стало известно, что в Киеве некоторые камеры автофиксации нарушений ПДД начали регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе общественного транспорта.