В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки

В Киеве появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки

Первая система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади. Фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме, без участия инспекторов по парковке.

Камеры и сенсорные устройства фиксируют момент остановки автомобиля и время его нахождения на парковке, номерные знаки авто, а система определяет, не происходит ли нарушение правил дорожного движения.

В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки

Первые два месяца система автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки автомобилей, которая установлена на Бассейной улице, будет работать в тестовом режиме. В этот период штрафовать водителей не будут.

Если эксперимент окажется успешным, то подобные системы могут установить в разных районах столицы.

В Киеве появились камеры фиксации нарушений правил парковки

Ранее стало известно, что в Киеве некоторые камеры автофиксации нарушений ПДД начали регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

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