Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов

Санитарная бригада Авиационной системы МВД с 1 апреля начала работу на Львовщине.

19 апреля в рамках Единого аэромедицинского пространства вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил 46-летнюю женщину из города Турка, что на Львовщине, в Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"Учитывая диагноз - острый инфаркт миокарда - женщине понадобилась срочная помощь. Наземным транспортом оперативно добраться из отдаленного горного городка в областной центр достаточно проблематично, поэтому было принято решение привлечь для транспортировки вертолет ГСЧС с медицинским модулем", - говорится в сообщении.

После приземления на взлетной площадке Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи женщина была передана врачам для оказания ей квалифицированной медицинской помощи.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, вертолет ЕС-145 Еврокоптер с 1 апреля находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей.

9 апреля он совершил посадку во Львове, куда из города Турка Львовской области транспортировал 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день, 10 апреля, вертолет ГСЧС доставил пострадавшего в ДТП мужчину с политравмой из города Броды в Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи, а 12 апреля вертолет доставил еще одну тяжелобольную пациентку в больницу Львова.