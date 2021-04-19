Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов

Санитарная бригада Авиационной системы МВД с 1 апреля начала работу на Львовщине.

19 апреля в рамках Единого аэромедицинского пространства вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил 46-летнюю женщину из города Турка, что на Львовщине, в Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"Учитывая диагноз - острый инфаркт миокарда - женщине понадобилась срочная помощь. Наземным транспортом оперативно добраться из отдаленного горного городка в областной центр достаточно проблематично, поэтому было принято решение привлечь для транспортировки вертолет ГСЧС с медицинским модулем", - говорится в сообщении.

После приземления на взлетной площадке Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи женщина была передана врачам для оказания ей квалифицированной медицинской помощи.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, вертолет ЕС-145 Еврокоптер с 1 апреля находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей.

9 апреля он совершил посадку во Львове, куда из города Турка Львовской области транспортировал 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день, 10 апреля, вертолет ГСЧС доставил пострадавшего в ДТП мужчину с политравмой из города Броды в Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи, а 12 апреля вертолет доставил еще одну тяжелобольную пациентку в больницу Львова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилейПоставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дорогиИз-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги
Блок рекламы


Похожие новости
SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и ЛьвоваSkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда "Львов-Ужгород""Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда "Львов-Ужгород"
Санбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человекСанбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек
Авиабригада МВД доставила жертву ДТП в областную клиническую больницу скорой помощиАвиабригада МВД доставила жертву ДТП в областную клиническую больницу скорой помощи
На Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому законуНа Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону
Львовский бронетанковый завод модернизировал пять танков Т-64 и Т-72 для ВСУЛьвовский бронетанковый завод модернизировал пять танков Т-64 и Т-72 для ВСУ
Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать "режим"Львов отказался покупать автобусы из Беларуси, чтобы не финансировать "режим"
Садовый допустил остановку авиа- и железнодорожного сообщения со ЛьвовомСадовый допустил остановку авиа- и железнодорожного сообщения со Львовом
Санитарная бригада Авиационной системы МВД начала дежурства на ЛьвовщинеСанитарная бригада Авиационной системы МВД начала дежурства на Львовщине
Во Львове патрульные остановили автомобиль с 14-летней водителем за рулемВо Львове патрульные остановили автомобиль с 14-летней водителем за рулем
Последние новости
Подгружаем последние новости