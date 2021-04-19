"Укрзализныця" заявила, что у нее есть запас дизельного топлива только на четверо суток

"Укрзализныця" сообщила, что у нее есть запас дизельного топлива только на четверо суток. Компания подписала два контракта на поставку 10 тыс. тонн горючего, но поставщики отказываются его отгружать.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Сейчас проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время", - заверили в УЗ.

По трем из четырех тендеров Prozorro о закупке контракты с победителями не подписали из-за роста цен почти на 15% с 23 700 грн за тонну до 27 200 грн, пишет OBOZREVATEL.

Напомним, что в 2017 году с горючим для УЗ сложилась подобная ситуация. 2 сентября сообщили, что его хватит еще только на восемь дней. Нехватка дизтоплива на железной дороге прежде всего была связана с провалом "формульного тендера" на закупку 90 тыс. т. дизельного топлива, запланированного на 2 сентября. Тендер должен был состояться еще в начале года, однако по факту вышел на финишную прямую лишь в августе и был обжалован трейдерами в АМКУ.

"Укрзализныця" - крупнейший потребитель дизельного топлива в Украине. Годовая потребность по состоянию на 2017 год составила 300-350 тыс. т. С 2015 года компания пыталась изменить систему закупок, с апреля 2017-го она перешла на закупки через систему ProZorro. Это позволило снизить закупочные цены до рыночных, однако несовершенство тендерной документации позволяло участникам тендеров постоянно блокировать торги.

В 2019 году из-за блокирования тендеров Антимонопольным комитетом "Укрзализныця" вынуждена была покупать партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры. В "Укрзализныце" были заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива.