В Чернобыльской зоне обновляют 40 км дорог

В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения.

Уже в этом году к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы Укравтодор обновит 40 км между КПП «Дитятки» и «Припять», а также подъезд к ЧАЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.

«В прошлом году Укравтодор взял на свой баланс почти 200 км дорог в зоне отчуждения. Наша задача - за 3 года привести в порядок популярные туристические маршруты и обеспечить нормальный доступ в Зону защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей», - отметил он.

По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 по 2019 годы количество туристов увеличилось с 8 до 124 тысяч, из них почти 80% - иностранцы.

С 2018 года на территории Зоны работает первая солнечная электростанция - Solar Chernobyl. Ряд инвесторов из Украины и мира рассматривают возможность строительства новых солнечных электростанций, ведь здесь есть и доступная земля, и необходимые мощности для транспортировки электроэнергии.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.