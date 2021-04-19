Когда водитель может требовать устное предупреждение вместо штрафа

В Украине полицейские часто штрафуют водителей за мелкое нарушение ПДД, которое не повлекло последствий и не может стать причиной ДТП. При этом статья 22 КоАП говорит, что при малозначительности административного правонарушения правоохранитель может просто сделать устное замечание…

Например, иногда бдительные правоохранители штрафуют водителей за проезд перед светофором на несколько сантиметров за стоп-линию на 510 гривен по ч. 2 ст. 122 КУоАП. На столько же по этой статье штрафуют и за проезд перекрестка на красный свет.

В первом случае нарушение не несет угрозы участникам дорожного движения, а во втором случае серьезно повышает риск ДТП.

Поэтому в случае совершения незначительного правонарушения водитель может потребовать, согласно законодательству, чтобы полицейский рассмотрел возможность вынесения устного замечания.

И дело даже не в штрафе, хотя это тоже имеет значение, ведь не хочется бессмысленно расставаться с деньгами, заработанные своим честным трудом. Дело в том, что так вы не попадете в базу данных лиц, привлекаемых к административной ответственности.

Ранее в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCAM из-за того, что на фотографии не было видно лица человека, управлявшего автомобилем в момент нарушения ПДД.