Флагманский электромобиль Mercedes-Benz использует батареи CATL китайского производства

Крупные автоконцерны в разной степени кооперируются с ведущими производителями тяговых аккумуляторов. В большинстве случаев подобные альянсы не являются исключительными. Daimler, например, оснащает электромобили EQC батареями LG, а для флагманского EQS будет использовать тяговые аккумуляторы CATL китайского производства.

Флагманский электромобиль Mercedes-Benz использует батареи CATL китайского производства

Источник изображения: Mercedes-Benz

Посвящённый выходу Mercedes-Benz EQS пресс-релиз был скуп на подробности относительно тяговой батареи электромобиля. Сообщалось лишь, что машина оснащается аккумуляторами нового поколения с высокой энергоёмкостью. Расчётный пробег по условному циклу WLTP у старшей модификации достигнет 770 км при ёмкости батареи около 108 кВт*ч.

Как отмечает Business Korea, в рамках выпуска модели EQS марка Mercedes-Benz начала сотрудничать с китайской компанией CATL, которая будет снабжать её тяговыми аккумуляторами призматического типа. При этом сборку ячеек в готовый блок аккумуляторов Mercedes-Benz будет осуществлять собственными силами на предприятии в Штутгарте. В дальнейшем в восточной части Германии начнёт работу новое предприятие CATL, которое сосредоточится на производстве аккумуляторных ячеек для Daimler. В его строительство китайская компания вложит около 240 млн евро, по соседству расположится исследовательский центр.

CATL и Daimler будут совместными усилиями совершенствовать технологию объединения аккумуляторных ячеек в батарею. Перед партнёрами стоит задача повысить плотность размещения ячеек внутри батарейного блока. При производстве электромобиля EQC немецкий автоконцерн полагается на пластинчатые аккумуляторы LG Energy Solution. Предприятие корейского поставщика расположено в Польше, поэтому новое предприятие CATL в Германии окажется ближе к конвейеру, на котором будут собирать электромобили обеих моделей.

BMW полагается на призматические аккумуляторные ячейки Samsung SDI, концерн Volkswagen пока использует аккумуляторы LG Energy Solution и SK Innovation, но к 2030 году собирается покрывать до 80 % собственной потребности в батареях своими силами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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