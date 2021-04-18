США просят авиакомпании быть особенно осторожными во время полетов над частью Украины и РоSSии

Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным, заявили в Госавиаслужбе.

США просят авиакомпании быть особенно осторожными во время полетов над частью Украины и РоSSии
Фото: pravda.com.ua

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией из-за масштабного наращивания вооруженных сил РФ вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США опубликовала соответствующее сообщение.

"ФАА рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов с / у / над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV ) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)", - цитирует его Госавиаслужба Украины.

Во время общения с авиационными властями США Госавиаслужба предложила установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны.

Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.

Служба напоминает, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией РоSSийской Федерации против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации.

В Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

В марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей. По данным разведки Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.

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