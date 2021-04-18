В Украине засветился роскошный Lamborghini «кислотного» цвета

Одесса продолжает удивлять роскошными автомобилями. На этот раз засветился элитный Lamborghini яркого салатового цвета, передает «Твоя МАШИНА».

Это Lamborghini Huracan 2021 года выпуска в эксклюзивном лимитированном исполнении Fluo Capsul.

Судя по техническим характеристикам, это стандартное купе Lamborghini Huracan Evo. Полноприводная машина оборудована 5,2-литровым V10 на 640 л.с. На разгон до сотни требуется 2,9 секунд, максимально авто развивает 325 км/ч.

На фоне городских реалий яркая дорогая машина выглядит очень контрастно, что и отмечают комментаторы под фото.

По данным сайтов, стоит такой автомобиль от 262 тыс. долларов, то есть более 7 млн гривен.

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