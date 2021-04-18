Автогаз может подорожать - Укравтодор хочет поднять акциз

В Украине могут увеличить акциз на автогаз, что приведет к его подорожанию на АЗС. С такой инициативой выступил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, деньги от увеличения акциза на автогаз нужно направить в Дорожный фонд. Кроме того, Кубраков выступает за то, чтобы в Украине запустили толлинг и сделали "прозрачным" рынок топлива. Деньги от этого тоже, по его мнению, следует направить в Дорожный фонд.

Глава «Укравтодора» считает, что вышеперечисленные меры помогут увеличить Дорожный фонд на 30%. То есть будут деньги на строительство и ремонт дорог.

Кубраков заявил, что эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП .

Идею увеличения акциза на газ лоббируют в Украине же давно. Так, некоторые операторы топливного рынка выступают за то, чтобы уровнять акцизы бензина, дизеля и автогаза. Теперь у этой идеи появился еще один сторонник – глава "Укравтодора".

Ранее стало известно, что Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум, который во время карантина обеспечит стабильность цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.