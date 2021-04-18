Автогаз может подорожать - Укравтодор хочет поднять акциз

В Украине могут увеличить акциз на автогаз, что приведет к его подорожанию на АЗС. С такой инициативой выступил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

“Укравтодор“ предложил увеличить акциз на автогаз

По его словам, деньги от увеличения акциза на автогаз нужно направить в Дорожный фонд. Кроме того, Кубраков выступает за то, чтобы в Украине запустили толлинг и сделали "прозрачным" рынок топлива. Деньги от этого тоже, по его мнению, следует направить в Дорожный фонд.

Глава «Укравтодора» считает, что вышеперечисленные меры помогут увеличить Дорожный фонд на 30%. То есть будут деньги на строительство и ремонт дорог.

Кубраков заявил, что эти средства вернутся дополнительным ростом ВВП.

Идею увеличения акциза на газ лоббируют в Украине же давно. Так, некоторые операторы топливного рынка выступают за то, чтобы уровнять акцизы бензина, дизеля и автогаза. Теперь у этой идеи появился еще один сторонник – глава "Укравтодора".

Ранее стало известно, что Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум, который во время карантина обеспечит стабильность цен на бензин, дизельное топливо и автогаз.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дорогиИз-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги
В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный брендВ Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд
Блок рекламы


Похожие новости
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Беспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота АвстралииБеспилотный вертолёт-наблюдатель может стать частью военно-морского флота Австралии
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
Эксперты предрекают дальнейшее подорожание автогазаЭксперты предрекают дальнейшее подорожание автогаза
Укравтодор приступил к строительству новой дороги в Одесский портУкравтодор приступил к строительству новой дороги в Одесский порт
Метро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот районМетро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот район
Илон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсахИлон Маск подтвердил, что пикап Tesla Cybertruck сможет обеспечить энергией дом на колёсах
Укравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за годУкравтодор аргументировал, почему сможет достроить Дарницкий мост в Киеве за год
В Укравтодоре показали ремонт на Хаджибейском мосту и обещают еще 150 обновленных мостовВ Укравтодоре показали ремонт на Хаджибейском мосту и обещают еще 150 обновленных мостов
Украинские АЗС за месяц подняли стоимость автогаза на 17%Украинские АЗС за месяц подняли стоимость автогаза на 17%
Последние новости
Подгружаем последние новости