На каких авто ездят украинские топ-прокуроры

Некоторые руководители областных прокуратур в Украине имеют не по одному, и даже не по два автомобиля на семью.

Об этом сообщает издание «Слово и дело» .

Так, по четыре авто задекларировали руководители Киевской городской и Черкасской областной прокуратуры и только у двух руководителей облпрокуратур нет автомобиля.

Больше всего автомобилей у руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера. Ему принадлежат Toyota Camry 2018 года, Land Rover Range Rover 2017 года и ВАЗ 2005 года выпуска. А у его супруги новая Toyota Rav4.

Четыре автомобиля также в семье председателя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина, три у главы Кировоградской областной прокуратуры Владимира Твердохлеба и столько же у руководителей Полтавской и Сумской областных прокуратур.

А вот нет автомобиля у главы Ровенской областной прокуратуры Андрея Рудницкого, а также у руководителя Тернопольской облпрокуратуры Андрея Миколайчука.