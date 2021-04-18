На каких авто ездят украинские топ-прокуроры

Некоторые руководители областных прокуратур в Украине имеют не по одному, и даже не по два автомобиля на семью.

Об этом сообщает издание «Слово и дело».

Так, по четыре авто задекларировали руководители Киевской городской и Черкасской областной прокуратуры и только у двух руководителей облпрокуратур нет автомобиля.

Больше всего автомобилей у руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера. Ему принадлежат Toyota Camry 2018 года, Land Rover Range Rover 2017 года и ВАЗ 2005 года выпуска. А у его супруги новая Toyota Rav4.

Четыре автомобиля также в семье председателя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина, три у главы Кировоградской областной прокуратуры Владимира Твердохлеба и столько же у руководителей Полтавской и Сумской областных прокуратур.

А вот нет автомобиля у главы Ровенской областной прокуратуры Андрея Рудницкого, а также у руководителя Тернопольской облпрокуратуры Андрея Миколайчука.

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дорогиИз-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги
В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный брендВ Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд
Блок рекламы


Похожие новости
На АвтоЗАЗе могут запустить производство новой модели автоНа АвтоЗАЗе могут запустить производство новой модели авто
В Украине появился умный ограничитель скорости: фиксирует все авто
ТОП-4 самых надежных б/у автомобилей по цене до 2000 евроТОП-4 самых надежных б/у автомобилей по цене до 2000 евро
На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19На Николаевщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса, который вез умерших от COVID-19
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
ТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тыс кмТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тыс км
Spotify выпустила Car Thing — пульт управления потоковым аудиосервисом для автомобилейSpotify выпустила Car Thing — пульт управления потоковым аудиосервисом для автомобилей
Житель Винницы организовал мошенническую схему присвоения автомобилейЖитель Винницы организовал мошенническую схему присвоения автомобилей
Volvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 годаVolvo начнет выпуск авто из зеленой стали с 2021 года
Как выглядят самые дорогие автомобили в миреКак выглядят самые дорогие автомобили в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости