На каких авто ездят украинские топ-прокуроры
Об этом сообщает издание
Так, по четыре авто задекларировали руководители Киевской городской и Черкасской областной прокуратуры и только у двух руководителей облпрокуратур нет автомобиля.
Больше всего автомобилей у руководителя Киевской городской прокуратуры Олега Кипера. Ему принадлежат Toyota Camry 2018 года, Land Rover Range Rover 2017 года и ВАЗ 2005 года выпуска. А у его супруги новая Toyota Rav4.
Четыре автомобиля также в семье председателя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина, три у главы Кировоградской областной прокуратуры Владимира Твердохлеба и столько же у руководителей Полтавской и Сумской областных прокуратур.
А вот нет автомобиля у главы Ровенской областной прокуратуры Андрея Рудницкого, а также у руководителя Тернопольской облпрокуратуры Андрея Миколайчука.