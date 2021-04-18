Citroen выпустит «народный» кроссовер за 6600 долларов
Компания Citroen планирует представить 20 мая 2021 года свой новый субкомпактный кроссовер. Его кодовое заводское обозначение - CC21. Как он будет называться в продаже – французы пока это держат в тайне.
Маленький кроссовер Citroen CC21 разработан специально для Индии и для других развивающихся стран. Он получит в базовой комплектации минимальное количество оборудования, благодаря чему цена будет небольшой.
CC21 построен на новой платформе, которая является модернизированной версией платформы Common Modular Platform (CMP), на которой создано несколько автомобилей Peugeot и Citroen.
По своим размерам CC21 больше похож на хэтчбек, чем на кроссовер. Тем не менее, это все-таки кроссовер, пусть и маленький. У него дизайн кроссовера и он такой же высокий.
Какими двигателями будет оснащаться этот автомобиль – пока не известно. По слухам, это может быть 1,0- или 1,2 л бензиновый турбодвигатель.
Продажи Citroen CC21 начнутся осенью текущего года. В базовой комплектации он будет стоить всего около 6 600 долларов.
Ранее Citroen показал свой новый флагманский кроссовер Citroen C5, который вскоре появится в продаже.