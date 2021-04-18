Citroen выпустит «народный» кроссовер за 6600 долларов

Компания Citroen планирует представить 20 мая 2021 года свой новый субкомпактный кроссовер. Его кодовое заводское обозначение - CC21. Как он будет называться в продаже – французы пока это держат в тайне.

Citroen выпустит «народный» кроссовер за 6600 долларов

Маленький кроссовер Citroen CC21 разработан специально для Индии и для других развивающихся стран. Он получит в базовой комплектации минимальное количество оборудования, благодаря чему цена будет небольшой.

CC21 построен на новой платформе, которая является модернизированной версией платформы Common Modular Platform (CMP), на которой создано несколько автомобилей Peugeot и Citroen.

По своим размерам CC21 больше похож на хэтчбек, чем на кроссовер. Тем не менее, это все-таки кроссовер, пусть и маленький. У него дизайн кроссовера и он такой же высокий.

Citroen выпустит «народный» кроссовер за 6600 долларов

Какими двигателями будет оснащаться этот автомобиль – пока не известно. По слухам, это может быть 1,0- или 1,2 л бензиновый турбодвигатель.

Продажи Citroen CC21 начнутся осенью текущего года. В базовой комплектации он будет стоить всего около 6 600 долларов.

Ранее Citroen показал свой новый флагманский кроссовер Citroen C5, который вскоре появится в продаже.


Максимов Віталій, Тудей

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