В Одесской области работники "Укрзализныци" нелегально продавали билеты и ежемесячно присваивали 1,5 млн грн

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами регионального филиала "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн.

Фото: СБУ

Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала. Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от "продажи" этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы.

Фото: СБУ

По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн. Из-за действий должностных лиц объекту критической инфраструктуры нанесены миллионные убытки, точный размер которых устанавливает следствие.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали "на горячем" организаторов схемы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения части ежедневной "выручки".

Фото: СБУ

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли служебную документацию, почти 200 тысяч гривен и $3 000, компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

"Документирование противоправной деятельности проводилось оперативниками Управления СБУ в Одесской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одесса", - говорится в сообщении.

Напомним, на "Укрзализныце" провели обыски из-за коррупции при закупках.