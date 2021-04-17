В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км

Очень мало автомобилей «доживают» до пробега в 1 млн километров. И уж считанные единицы продолжают ездить с пробегом 1,5 млн. километров. Один из таких редких автомобилей – пикап Toyota Tundra 2007 года выпуска, который ездит по американским дорогам.

В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км

Аарон Морвант признался, что купил пикап Tundra так как слышал, что он очень надежный. Кроме того, ему была известна репутация компании Toyota, как автопроизводителя, который выпускает машины, выдерживающие большой пробег.

«Я слышал по радио, что 80% Toyota, купленных за последние 20 лет, все еще ездят. Мне был нужен пикап, на который можно было положиться. В общем, я перед покупкой не очень долго думал. Быстро все взвесил», - сказал Морвант.

В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км

Он купил Toyota Tundra SR с двойной кабиной 2007 года выпуска. Под капотом - 4,7 л двигатель V8.

Морвант утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Эксперты, которые приезжали к нему, это подтвердили. На фотографиях пикап действительно выглядит здорово, учитывая пробег.

В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км

Конечно, есть вмятины на кузове, салону далеко до нового. Однако, в целом автомобиль хорошо сохранился. Единственная проблема – в кузове есть повреждение от тяжелой детали, которую Морвант когда-то перевозил.

В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км

Ранее мы показали «живой» Dacia Logan с пробегом в 1 миллион километров.


Максимов Віталій, Тудей

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