Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей

Автопроизводители один за одним объявляют всё более амбициозные сроки отказа от выпуска машин с ДВС в пользу электромобилей. Потребность в тяговых аккумуляторах возрастёт многократно, поэтому крупные автоконцерны готовы лично заниматься её удовлетворением. Поставщики сырья на подобных прогнозах уже обожглись, поэтому наращивать объёмы производства не торопятся.

Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей

Источник изображения: Getty Images

Аналитики BloombergNEF ожидают, что спрос на литиевые аккумуляторы к концу текущего десятилетия увеличится не менее чем в десять раз. При этом у участников рынка нет единого представления о том, какая часть транспортных средств к 2030 году будет использовать исключительно тяговые батареи для передвижения в пространстве. Прогноз, по словам представителей KPMG, укладывается в диапазон от 24 до 40 %, а при многомиллионной ёмкости автомобильного рынка эта разница существенным образом влияет на размер инвестиций.

Несколько лет назад добывающие литий компании уже сделали ставку на заметный рост спроса, вложившись в его добычу, но реальная динамика рынка не оправдала их ожиданий, цены на литий упали, а сроки окупаемости инвестиций увеличились. Автопроизводители на этот раз настроены решительно, поэтому они даже готовы заключать прямые контракты с поставщиками минералов, необходимых для производства тяговых аккумуляторов — таким образом, например, поступает BMW, хотя сама она батареи не выпускает.

Пандемия и торговые войны сформировали локальные очаги спроса на тяговые батареи, поэтому на крупных рынках сбыта производство аккумуляторов будет развиваться ускоренными темпами. Китай и США станут такими точками роста, Европа постарается не отставать. Если цепочка поставщиков не сможет адекватно прогнозировать спрос на аккумуляторы, то рынок электромобилей пострадает от очередного дефицита. Tesla уже признаёт, что её объёмы производства электромобилей сдерживаются количеством аккумуляторов, которое она способна закупить или произвести.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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