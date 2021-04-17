В Украине появился умный ограничитель скорости: фиксирует все авто

В Мелитополе установили фиксатор скорости движения автомобилей.

Он показывает скорость движения всех проезжающих автомобилей. Уже с сегодняшнего дня, 16 апреля, в Мелитополе водителей ждал сюрприз на дороге, сообщает «Акцент» .

В «поле зрения» прибора оказываются все проезжающие авто. Такое новшество должно дисциплинировать водителей. Устанавливали его с целью снизить аварийность на участках с большим потоком автомобилей.

Пока не ясно, будут ли установлены предупреждающие знаки.