В Украине появился умный ограничитель скорости: фиксирует все авто

В Мелитополе установили фиксатор скорости движения автомобилей.

Он показывает скорость движения всех проезжающих автомобилей. Уже с сегодняшнего дня, 16 апреля, в Мелитополе водителей ждал сюрприз на дороге, сообщает «Акцент».

В «поле зрения» прибора оказываются все проезжающие авто. Такое новшество должно дисциплинировать водителей. Устанавливали его с целью снизить аварийность на участках с большим потоком автомобилей.

Пока не ясно, будут ли установлены предупреждающие знаки.

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