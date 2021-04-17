Маршрутки в Киеве перестанут ходить, - Кличко

В Киеве перестанут ходить маршрутки. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Однако для того, чтобы их упразднить, понадобится еще года два-три, предположил киевский градоначальник.

Виталий Кличко говорит, что столица будет постепенно избавляться от маршруток, заменяя их более комфортным транспортом, однако на это нужно время. На сегодня маршрутки выполняют свою функцию по перевозке людей и пока заменить их нечем. Но постепенно они будут вытесняться из пассажирских перевозок.

"Мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", - заявил Кличко.

При этом, по словам мэра, лишь за последние несколько лет столичный пассажирский автопарк пополнился более чем тремя сотнями комфортабельных автобусов и более чем сотней трамваев.

Если не сбавлять темпов обновления транспортного хозяйства столицы, то уже через несколько лет с маршрутками можно будет распрощаться, убежден мэр.

Напомним, что с началом локдауна, в столице стали массово увольняться водители маршруток. Владельцы фирм, которые занимаются перевозками в Киеве , говорят, что водители не выдерживают нервного напряжения из-за введения режима спецпропусков на транспорт. Люди, не имеющие пропусков, хотят прорваться на транспорт любой ценой.

Нередко в противостоянии с водителем, который не пускает пассажира без пропуска, доходит до рукоприкладства. Водители говорят, что зарплата, которую они получают, не адекватна тем затратам нервов и сил, которые они оставляют на работе.