Маршрутки в Киеве перестанут ходить, - Кличко

В Киеве перестанут ходить маршрутки. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Однако для того, чтобы их упразднить, понадобится еще года два-три, предположил киевский градоначальник.

В Киеве перестанут ходить маршрутки, - Кличко

Виталий Кличко говорит, что столица будет постепенно избавляться от маршруток, заменяя их более комфортным транспортом, однако на это нужно время. На сегодня маршрутки выполняют свою функцию по перевозке людей и пока заменить их нечем. Но постепенно они будут вытесняться из пассажирских перевозок.

"Мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", - заявил Кличко.

В Киеве перестанут ходить маршрутки, - Кличко

При этом, по словам мэра, лишь за последние несколько лет столичный пассажирский автопарк пополнился более чем тремя сотнями комфортабельных автобусов и более чем сотней трамваев.

Если не сбавлять темпов обновления транспортного хозяйства столицы, то уже через несколько лет с маршрутками можно будет распрощаться, убежден мэр.

Напомним, что с началом локдауна, в столице стали массово увольняться водители маршруток. Владельцы фирм, которые занимаются перевозками в Киеве, говорят, что водители не выдерживают нервного напряжения из-за введения режима спецпропусков на транспорт. Люди, не имеющие пропусков, хотят прорваться на транспорт любой ценой.

Нередко в противостоянии с водителем, который не пускает пассажира без пропуска, доходит до рукоприкладства. Водители говорят, что зарплата, которую они получают, не адекватна тем затратам нервов и сил, которые они оставляют на работе.


Марченко Любов, Тудей

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