У Hyundai Tucson появилась удлинения версия

Компания Hyundai представила удлиненную версию своего популярного кроссовера Tucson. Эта новинка называется Hyundai Tucson L.

У Hyundai Tucson появилась удлинения версия

Новый Tucson L разработан для китайского рынка (китайцам, как известно, нравятся большие машины, поэтому автопроизводители делают для них удлиненные версии своих моделей). От Tucson, который продается глобально, китайский Tucson L отличается размерами, двигателем и салоном.

В частности, у Tucson L в салоне установлен вертикальный планшет диагональю 10,4 дюйма, по обе стороны от которого находятся сенсорные кнопки управления основными функциями.

У Hyundai Tucson появилась удлинения версия

Под капотом располагается 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил, который работает вместе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Будет ли компания Hyundai продавать Tucson L в других странах, в частности, в Украине, - не известно. Утверждается, что он создан специально для китайского рынка.

В Украине Hyundai Tucson стоит от 704 800 гривен. Он оснащается 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 156 л.с, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. С «автоматом» он стоит 736 900 гривен.

У Hyundai Tucson появилась удлинения версия

Ранее Hyundai представил свой новый самый маленький кроссовер - Bayon. Он разработан специально для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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