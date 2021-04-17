В Киеве передали в суд дело против водителя, сбившего насмерть двух женщин на Майдане
Мужчина не имел права садиться за руль из-за болезни.
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 66-летнего водителя, который в октябре 2020 года сбил насмерть двух женщин на Майдане Независимости.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Авария произошла, когда мужчина потерял сознание за рулем. Причиной стала болезнь, входящая в перечень заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами. Поскольку мужчина осознавал свое болезненное состояние, он не имел права садиться за руль.
"66-летний подозреваемый, достоверно зная о своем болезненном состоянии и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно начал управление технически исправным автомобилем марки Land Rover Discovery. Согласно выводам экспертов, нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения Украины и приказов Минздрава Украины, в том числе «Об утверждении Перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами», находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями", - говорится в сообщении.
Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд г. Киева.
Напомним, ДТП на Майдане Независимости произошло около 16 часов 30 октября 2020 года.
Водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Сбив людей, он продолжил движение, выехал на проезжую часть, где протаранил четыре машины, и только после этого остановился.
В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.