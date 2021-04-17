В Киеве передали в суд дело против водителя, сбившего насмерть двух женщин на Майдане

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт против 66-летнего водителя, который в октябре 2020 года сбил насмерть двух женщин на Майдане Независимости.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

Авария произошла, когда мужчина потерял сознание за рулем. Причиной стала болезнь, входящая в перечень заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами. Поскольку мужчина осознавал свое болезненное состояние, он не имел права садиться за руль.

"66-летний подозреваемый, достоверно зная о своем болезненном состоянии и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно начал управление технически исправным автомобилем марки Land Rover Discovery. Согласно выводам экспертов, нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения Украины и приказов Минздрава Украины, в том числе «Об утверждении Перечня заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению соответствующими транспортными средствами», находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Шевченковский районный суд г. Киева .

Напомним, ДТП на Майдане Независимости произошло около 16 часов 30 октября 2020 года.

Водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Сбив людей, он продолжил движение, выехал на проезжую часть, где протаранил четыре машины, и только после этого остановился.

В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.