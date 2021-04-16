Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги

Вину возложили на руководителей, ответственных за состояние путей.

Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" решила уволить нескольких работников Приднепровской железной дороги из-за аварии поезда Интерсити+ Киев - Запорожье.

На сайте УЗ сообщается, что авария произошла из-за служебной халатности, что проявилось в некачественном содержании и обслуживании путей.

В связи с этим компания решила уволить первого заместителя начальника и главного инженера Службы пути, начальника и заместителя начальника Запорожской дистанции пути, мастер-главного инженера Запорожской дистанции пути, старшего мастера и бригадира Запорожской дистанции пути.

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

Напомним, авария поезда №732 Киев - Запорожье произошла 29 марта 2021 года. В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах к конечной станции - Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

На видео с поезда видно, что поезд сошел с рельсов из-за участка с кривыми рельсами.

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