SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова

С чем связано закрытие рейсов, в настоящее время неизвестно.

Украинский лоукостер SkyUp изъял из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Эти маршруты авиакомпания планировала запустить в летнем расписании 2021 года, сообщает профильное издание Аvianews.

Теперь невозможно купить билеты на все маршруты из аэропорта "Борисполь" в Германии - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

Маршрутная сеть из Львова сократилась за счет рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Пока неизвестно, с чем связано закрытие сразу 15 авиарейсов. Авиаперевозчики закрывают продажу билетов на рейсы, если на них нет спроса. При отмене авиарейсов SkyUp перечисляет потраченные деньги на баланс в личном кабинете пассажира. Их можно использовать на покупку билетов на другие маршруты авиакомпании.