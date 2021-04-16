SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова

С чем связано закрытие рейсов, в настоящее время неизвестно.

SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Киева и Львова
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинский лоукостер SkyUp изъял из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Эти маршруты авиакомпания планировала запустить в летнем расписании 2021 года, сообщает профильное издание Аvianews.

Теперь невозможно купить билеты на все маршруты из аэропорта "Борисполь" в Германии - Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Также продажа закрыта на маршруты Киев-Копенгаген, Киев-Стокгольм и Киев-Острава.

Маршрутная сеть из Львова сократилась за счет рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Пока неизвестно, с чем связано закрытие сразу 15 авиарейсов. Авиаперевозчики закрывают продажу билетов на рейсы, если на них нет спроса. При отмене авиарейсов SkyUp перечисляет потраченные деньги на баланс в личном кабинете пассажира. Их можно использовать на покупку билетов на другие маршруты авиакомпании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный брендВ Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд
Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо УкраиныАвиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины
Блок рекламы


Похожие новости
SkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривенSkyUp распродает билеты в Турцию за 560 гривен
Санбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человекСанбригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на Прикарпатье"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на Прикарпатье
Суточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять разСуточный пассажиропоток в метро Киева после введения пропусков сократился в пять раз
Jeep привез в Европу новый кроссоверJeep привез в Европу новый кроссовер
Для нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяцДля нормализации морских поставок из Китая в Европу нужен месяц
КГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернетеКГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернете
Ford прекратила продажу домашних зарядных станций для электромобилей из-за бракаFord прекратила продажу домашних зарядных станций для электромобилей из-за брака
Новые вагоны в метро Киева будут сквознымиНовые вагоны в метро Киева будут сквозными
SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въездаSkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда
Последние новости
Подгружаем последние новости