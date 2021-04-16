В Киеве начали массово штрафовать за парковку во дворах

Сотрудники Управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА провели рейд в Святошинском районе Киева и оштрафовали владельцев автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов не на асфальте. Об этом в Facebook сообщил «Київ Паркувальний».

В Киеве начали массово штрафовать за парковку во дворах

Киевские автомобилисты часто паркуют автомобили во дворах на грунте. В соответствии с украинским законодательством, это не является нарушением.

Дело в том, что п. 15.10 Правил дорожного движения говорит о том, что запрещается стоянка на газоне. Но газон – это не грунт. Газон - это участок однородной территории с дерновым покровом, который создан искусственно.

В Киеве начали массово штрафовать за парковку во дворах

Из этого следует, что штраф за стоянку автомобиля на грунте во дворе жилого дома не является законным и его можно оспорить в суде. Правда, проще оплатить небольшой штраф, чем тратить деньги и время, доказывая в суде свою правоту.

Между тем, сотрудники Управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА планируют вскоре провести подобные рейды и в других районах украинской столицы…

В Киеве начали массово штрафовать за парковку во дворах

Ранее стало известно, что в Киеве некоторые камеры автофиксации нарушений ПДД начали регистрировать не только превышение скоростного режима, но и проезд по полосе общественного транспорта.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и РумыниейУкравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный брендВ Украину в 2021 году вернутся известный автомобильный бренд
Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо УкраиныАвиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
В Киеве начали массово увольняться водители маршрутокВ Киеве начали массово увольняться водители маршруток
Электромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в КитаеЭлектромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в Китае
АМКУ изучит ценообразование на услуги такси во время локдауна в КиевеАМКУ изучит ценообразование на услуги такси во время локдауна в Киеве
Крупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на таксиКрупнейшие перевозчики объяснили, почему в Киеве взлетели цены на такси
В Киеве в первый день "транспортного локдауна" значительно выросли цены на таксиВ Киеве в первый день "транспортного локдауна" значительно выросли цены на такси
В Европе начались продажи самого дешевого электромобиляВ Европе начались продажи самого дешевого электромобиля
Локдаун в Киеве: как можно будет добраться из пригорода в столицуЛокдаун в Киеве: как можно будет добраться из пригорода в столицу
В Киеве завершили расследование в отношении банды, которая выдавала поддельные сертификаты на иностранные автоВ Киеве завершили расследование в отношении банды, которая выдавала поддельные сертификаты на иностранные авто
В Украине начали выдавать новые бланки удостоверения водителяВ Украине начали выдавать новые бланки удостоверения водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости