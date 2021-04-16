В Киеве начали массово штрафовать за парковку во дворах

Сотрудники Управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА провели рейд в Святошинском районе Киева и оштрафовали владельцев автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов не на асфальте. Об этом в Facebook сообщил «Київ Паркувальний».

Киевские автомобилисты часто паркуют автомобили во дворах на грунте. В соответствии с украинским законодательством, это не является нарушением.

Дело в том, что п. 15.10 Правил дорожного движения говорит о том, что запрещается стоянка на газоне. Но газон – это не грунт. Газон - это участок однородной территории с дерновым покровом, который создан искусственно.

Из этого следует, что штраф за стоянку автомобиля на грунте во дворе жилого дома не является законным и его можно оспорить в суде. Правда, проще оплатить небольшой штраф, чем тратить деньги и время, доказывая в суде свою правоту.

Между тем, сотрудники Управления по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА планируют вскоре провести подобные рейды и в других районах украинской столицы…