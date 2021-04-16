Полное фиаско: появилось видео краш-теста новых Renault Logan и Sandero Stepway

Организация Euro NCAP опубликовала видео краш-тестов Dacia / Renault Logan и Sandero Stepway нового поколения, чья официальная премьера состоялась осенью 2020 года. Оба автомобиля получили две звезды за безопасность из пяти возможных.

Полное фиаско: появилось видео краш-теста новых Renault Logan и Sandero Stepway

Специалисты отметили, что эти автомобиль плохо оснащены современными системами безопасности.

Безопасность взрослых пассажиров у них составила 70%. Дети оказались защищены на 72%. Электронные системы способны защитить в экстренной ситуации в 42 процентах случаев. Защита пешеходов еще меньше – 41%.

Нужно отметить, что на результаты краш-тестов новых Dacia Logan и Sandero Stepway повлиял тот факт, что они не имеют некоторые современные системы помощи водителю. На окончательный результат повлияла именно оценка систем помощи водителю.

Отсутствие некоторых систем помощи водителю у новых Logan и Sandero Stepway вполне понятно. Ведь это бюджетные машины, а новые системы сделают их дороже.

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.


Максимов Віталій, Тудей

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