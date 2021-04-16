Полное фиаско: появилось видео краш-теста новых Renault Logan и Sandero Stepway

Организация Euro NCAP опубликовала видео краш-тестов Dacia / Renault Logan и Sandero Stepway нового поколения, чья официальная премьера состоялась осенью 2020 года. Оба автомобиля получили две звезды за безопасность из пяти возможных.

Специалисты отметили, что эти автомобиль плохо оснащены современными системами безопасности.

Безопасность взрослых пассажиров у них составила 70%. Дети оказались защищены на 72%. Электронные системы способны защитить в экстренной ситуации в 42 процентах случаев. Защита пешеходов еще меньше – 41%.

Нужно отметить, что на результаты краш-тестов новых Dacia Logan и Sandero Stepway повлиял тот факт, что они не имеют некоторые современные системы помощи водителю. На окончательный результат повлияла именно оценка систем помощи водителю.

Отсутствие некоторых систем помощи водителю у новых Logan и Sandero Stepway вполне понятно. Ведь это бюджетные машины, а новые системы сделают их дороже.

Ранее стало известно, что Renault решил прекратить выпускать сити-кар Renault Twingo. Нынешнее его поколение будет последним.