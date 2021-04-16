ТОП-4 самых надежных б/у автомобилей по цене до 2000 евро

На вторичном рынке сейчас продается много недорогих автомобилей. Правда, далеко не все они могут похвастаться надежностью. Эксперты журнала AUTO BILD назвали четыре б/у автомобиля стоимостью до 2 000 евро, которые отличаются своей надежностью.

Suzuki Splash

Splash 1.0 2009 года выпуска с пробегом 90 000 км стоит 1 900 евро (см. фото вверху). При длине 3,71 метра у него удивительно просторный салон. Есть четыре подушки безопасности, электрические стеклоподъемники спереди и раздельное заднее сиденье.

Этот автомобиль оснащается бензиновым двигателем (86 или 90 л.с.), а также дизелем (75 л.с.).

Suzuki Splash отличается своей надежностью, на него поступило минимальное количество жалоб.

VW Lupo

VW Lupo 1999 года выпуска с 1,0 л двигателем с пробегом 77 000 км стоит около 800 евро. Автомобиль находится в хорошем состоянии. К двигателю нареканий нет.

Lupo долгое время успешно противостоял коррозии. Салон выглядит тоже неплохо, хотя, конечно, время не прошло для него бесследно.

Кстати, с 1998 по 2005 год успели выпустить почти 500 тысяч автомобилей VW Lupo.

Honda Civic

Honda Civic 1.4i LS 2001 года выпуска с пробегом 192 000 км стоит 799 евро. Внешне он выглядит, конечно, далеко не новым. Однако он отлично ездит. Двигатель набирает обороты плавно и равномерно. Пятиступенчатая коробка передач тоже работает отлично.

Автомобиль очень надежный. Правда, были жалобы на коробку передач.

Mercedes C 220

Mercedes C 220 Elegance 1993 года выпуска с пробегом 220 000 км стоит 1 650 евро. Самое главное достоинство этого автомобиля – комфорт. Прошло почти 30 лет с момента его появления, но он по-прежнему имеет высокую степень комфорта. Конечно, недостатков у этой модели хватает. Тем не менее, она обладает высокой надежностью.

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