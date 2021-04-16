Под Киевом строят транспортные развязки по программе «Большое строительство»

Развязки позволят безопасно распределять транспортные потоки.

Укравтодор в рамках президентской программы «Большое строительство» начал создавать новые транспортные развязки на главных подъездах к столице. Столичные власти пока согласовали строительство только трех из них, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Хаотичная застройка Киева и его пригородов, отсутствие в столице реального Генплана являются причинами транспортного коллапса на подходах к столице, которые одновременно являются международными транспортными коридорами и ежедневными маршрутами жителей агломерации», - комментирует глава Укравтодора Александр Кубраков.

Для строительства развязок на подъездах к Киеву определены три места: трасса M-05 Киев - Одесса км 15 + 390 (Чабаны) и км 21 +847 (Вита-Почтовая), трасса M-06 Киев - Чоп км 21 767 (Стоянка). В Чабанах уже сделали подготовительные работы, устанавливают фундаменты и опоры эстакады. В Стоянке продолжаются земляные работы и устройство бетонного ограждения на эстакаде. Технический надзор работ осуществляет немецкая компания Kocks Consult GmbH.

Развязки позволят безопасно распределять транспортные потоки, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и улучшат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.

«Сооружение развязок является необходимым решением для обеспечения безопасности движения. К сожалению, мы так и не получили своевременного решения Киева по отводу земли под развязки в Белогородке и Чайках. В результате будет построено 3 вместо запланированных 5 развязок. Системным решением проблемы станет завершение строительства Киевской объездной дороги», - сообщил Кубраков.

Финансировать строительство развязок будут за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Срок выполнения работ - 2 года.

Как сообщал ранее координатор программы «Большое строитеьство», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в Днепре ко Дню независимости откроют Южный объезд города. Его начали создавать еще 10 лет назад, но возобновить работы удалось лишь благодаря президентской программе.

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