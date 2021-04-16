Укрзализныця возобновляет 5-дневную рабочую неделю, - руководитель компании Иван Юрик

В Укрзализныце возобновляется 5-дневная рабочая неделя и повышаются суточные выплаты и оклады железнодорожников. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления УЗ Иван Юрик.

По словам Юрика, такая мера стала возможной благодаря улучшению показателей деятельности компании.

«В апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем - финансовых поступлений. Это дало нам возможность, как и обещали, восстановить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников», - заметил руководитель УЗ.

Также, по его словам, уже с апреля увеличивается размер суточных выплат для работников компании. Они повысятся с 200 грн до 250 грн.

«Благодаря таким инициативам почти 57 тыс. железнодорожников получат дополнительный доход за счет повышения командировочных», - отметил руководитель компании.

Как ранее сообщала Укрзализныця, с 1 июня запланировано увеличение тарифных ставок на 10%. Повышение коснется тех сотрудников Укрзализныци, чьи должностные оклады на сегодня составляют менее 30 000 грн.

Соответствующие договоренности уже подписаны и.о. главы правления АО «Укрзализныця» Иваном Юриком и лидером профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадимом Бубняком.

Напомним, ранее в Укрзализныце в качестве антикризисной меры была введена 4-дневная рабочая неделя. Тогда это ограничение коснулось, в первую очередь, работников центрального аппарата и региональных филиалов. Железнодорожники, которые выполняют работу непосредственно на местах, продолжали работать в прежнем режиме.