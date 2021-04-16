Нардепы приняли "последний пакет законов" для льготного растаможивания "евроблях"

По законопроекты проголосовали более 230 народных депутатов.

Нардепы приняли "последний пакет законов" для льготного растаможивания "евроблях"
Фото: Lb.ua

Парламент принял "последний пакет законопроектов" для льготного растаможивания "евроблях".

За законопроекты №4643-д и №4644-д во втором чтении и в целом проголосовали 235 и 237 народных депутатов соответственно.

Проект закона 4643-д устанавливает, что в течение 180 дней таможенное оформление авто, завезенных до конца прошлого года, осуществляется по формуле, которая не зависит от стоимости машины, но зависит от возраста и типа двигателя.

Действие закона не распространяется на машины, которые не отвечают нормам "Евро-2", или завезены из РоSSии или временно оккупированных территорий. Согласно документу, авто можно будет растаможить по ставке, не будет превышать тысячи евро.

Действие закона будет распространяться на транспортные средства, бывшие в употреблении и классифицирующиеся по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно УКТ ВЭД, и прицепы к ним, которые классифицируются по товарной позиции 8716 согласно УКТ ВЭД, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находящиеся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, в количестве не более одной единицы на каждую товарную позицию.

Второй законопроект №4644-д, в частности, "освобождает от административной ответственности, предусмотренной статьями 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины, физических лиц, ответственных за соблюдение сроков и требований таможенных режимов временного ввоза или транзита, при условии соблюдения вышеуказанных положений и добровольной уплаты в государственный бюджет физическим лицом, которое является владельцем такого транспортного средства или уполномочено распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины, средств в сумме, равной размеру пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан".

Напомним, в 2018 году Верховная Рада уже пыталась решить проблему евроблях и приняла два закона. Первый ввел новую формулу акцизного налога, которая рассчитывается как произведение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на Коэффициент двигателя (объем/1000) и Коэффициент возраста (количество полных календарных лет). Второй сильно повысил размеры штрафов за нарушение сроков пребывания евроблях в Украине.

Кроме того, с 25 ноября 2018 года до 24 февраля 2019-го действовал льготный период, за время которого украинцы растаможили по уменьшенным ставкам налогов 218 тысяч автомобилей на иностранных номерах. Их владельцы заплатили в бюджет 13,5 млрд гривень.

Принятые законы не остановили протесты "евробляхарей", поэтому народные депутаты снова решили пойти на уступки владельцам нерастаможенных авто и создали, как было анонсировано, "последний пакет" законопроектов по этому поводу.

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