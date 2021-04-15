Kia показала нового соперника Skoda Octavia

Компания Kia показала изображения обновленного компактного седана K3, который на других рынках известен как Cerato и Forte. Официальная премьера этой новинки состоится совсем скоро – 20 апреля.

Обновленный Kia K3 получил новые бамперы, более узкую решетку радиатора, которая визуально объединена с новыми фарами. Головная оптика теперь включает пунктирные дневные ходовые огни. Появился переработанный корпоративный логотип. Должны быть новые легкосплавные колесные дики.

В салоне есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым дисплеем. Правда, такое оснащение не будет в базовой комплектации. В целом же изменения в салон минимальные. Руль остался старым, но на нем новый логотип.

Под капотом будет находиться, по предварительным данным, четырехцилиндровый 1,5 л двигатель мощностью 150 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Официальная премьера обновленного Kia K3, которому предстоит конкурировать с Skoda Octavia, состоится 20 апреля. Позже появятся версии этого седана для других стран.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia.