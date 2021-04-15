Kia показала нового соперника Skoda Octavia

Компания Kia показала изображения обновленного компактного седана K3, который на других рынках известен как Cerato и Forte. Официальная премьера этой новинки состоится совсем скоро – 20 апреля.

Kia показала нового соперника Skoda Octavia

Обновленный Kia K3 получил новые бамперы, более узкую решетку радиатора, которая визуально объединена с новыми фарами. Головная оптика теперь включает пунктирные дневные ходовые огни. Появился переработанный корпоративный логотип. Должны быть новые легкосплавные колесные дики.

В салоне есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым дисплеем. Правда, такое оснащение не будет в базовой комплектации. В целом же изменения в салон минимальные. Руль остался старым, но на нем новый логотип.

Kia показала нового соперника Skoda Octavia

Под капотом будет находиться, по предварительным данным, четырехцилиндровый 1,5 л двигатель мощностью 150 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Официальная премьера обновленного Kia K3, которому предстоит конкурировать с Skoda Octavia, состоится 20 апреля. Позже появятся версии этого седана для других стран.

Kia показала нового соперника Skoda Octavia

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia.


Максимов Віталій, Тудей

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