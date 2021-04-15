Аэропорт "Ужгород" с 1 июня возобновит прием рейсов после двухлетнего перерыва
На Закарпатье из Киева будет летать Windrose.
Аэропорт "Ужгород" возобновит прием рейсов с 1 июня.
Об этом на брифинге в среду сообщил депутат Верховной Рады от "Слуги народа", руководитель закарпатского отделения партии Николай Тищенко.
"Мы наконец-то договорилось с компанией Windrose, и хочу сообщить хорошую новость: мы восстанавливаем пассажирские авиаперевозки на Закарпатье. В 2019 году на небольшой срок авиасообщение было восстановлено, но, поскольку это было экономически невыгодно, сообщение прекратилось", - сказал он.
Последний рейс был выполнен в мае 2019 года.
С 1 июня 2021 года в Ужгород три раза в неделю будут летать рейсы из Киева.
Напомним, что аэропорт "Ужгород" расположен непосредственно около словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. Его использование требует межправительственных договоренностей, поэтому Украина собирается построить на Закарпатье новый аэропорт.
Его будущее расположение пока держат в секрете.