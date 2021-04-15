Укравтодор обновит асфальтовое покрытие на трассе вдоль границы с Венгрией и Румынией

Укравтодор обещает уже к лету этого года по программе президента “Большая стройка” уложить асфальтовое покрытие на самой длинной трассе государственного значения Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов, длина которой составляет 209 км.

Эта дорога проходит вдоль границы с Венгрией и Румынией, а также реки Черная Тиса.

В это время Укравтодор укладывает асфальт в географическом центре Европы - в селе Деловое Раховского района Закарпатской области. Ремонт ведется и между селами Луг и Деловое, где будет возведена конструкция из монолитного бетона высотой 3 м, а ее длина будет составлять 826 м.

Также в этом году начнется капитальный ремонт моста в селе Лазещина Раховского района.

В Укравтодоре заявили, что в Закарпатской области в этом году будет восстановлено не менее 265 км дорог общенационального значения.

По словам заместителя руководителя Офиса президента и координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, до конца 2023 года планируется отстроить всю сеть общегосударственных дорог, составляет более 20 тысяч километров.