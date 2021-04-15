"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда "Львов-Ужгород"

Поезд был отменен более года назад.

16 апреля на Львовской железной дороге восстанавливается движение регионального поезда № 829/830 сообщением "Львов-Ужгород".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Отмененный более года назад поезд восстановлен с целью совместить едва ли не самые привлекательные города и местечки Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 05:13 ежедневно, кроме среды, удобно прибывая во Львов в 10:59. В обратный рейс из Львова будет отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибывать в Ужгород в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, з.п. Опорец, Воловец, Свалява, з.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость проезда в поезде, который будет состоять из 8 вагонов, составит 75 грн.

Ранее сообщалось, что УЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спроса. В частности, с 13 апреля отменены поезда №29/30 Киев-Ужгород и № 5/6 Ужгород-Херсон, с 14 апреля - поезд №243/244 Киев-Рахов.

При этом Закарпатская область, куда должны были ездить отмененные поезда, только 11 апреля вышла из "красной" зоны карантина. Поезда не ездили туда около шести недель.