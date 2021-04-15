Honda Civic нового поколения официально показали на фото

Honda впервые показала в Сети Honda Civic нового, одиннадцатого, поколения. Официальная премьера этой новинки состоится 28 апреля.

Перед нами новый Honda Civic в комплектации Touring. Он очень напоминает концепт Civic Prototype, который дебютировал в ноябре 2020 года. У серийного нового Civic нет глянцевых черных акцентов на кузове, но появились противотуманные фары. Серийная версия от своего концепта отличается еще в некоторых моментах.

На крыше есть люк, а также мы заметили датчики парковки. Ничего удивительного, ведь перед нами автомобиль в топовой комплектации.

Какие изменения произошли в салоне у серийной версии – не известно. Он должен тоже быть примерно таким, как у Civic Prototype.

Что же касается технических подробностей, то про них японский автогигант ничего рассказывать пока не стал. Ранее сообщалось, что седан Civic Si и хэтчбек Type R в базовой комплектации получат механическую коробку передач.

В Украине Honda Civic 4D стоит 719 900 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем.

Ранее мы показали фотографии нового Honda CR-V. Это уже шестое поколения популярного японского кроссовера.