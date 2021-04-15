Нужно ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?

Некоторые автомобилисты не знают, нужно ли балансировать колеса при каждой сезонной замене. Такой вопрос возникает только у тех водителей, которые имеют летнюю и зимнюю резину. Сегодня мы расскажем, в каких случаях нужно балансировать колеса при каждой сезонной замене шин.

Нужно ли балансировать колеса при каждой сезонной замене?

Обычно советуют балансировать колеса при пробеге от 10-15 тыс. км. Если вы за сезон проезжаете меньше, то балансировать не следует, кроме случаев, про которые мы расскажем ниже.

Опытные водители рекомендуют следить за поведением автомобиля. Если биений рулевого колеса нет, то и балансировка не нужна. Биение задних колес чувствуется меньше, но сильный дисбаланс вы должны ощутить. Правда, начинающие водители могут не обратить на это внимание.

Балансировка необходима если после последней балансировки автомобиль попадал на большой скорости в глубокую яму. В этом случае специалисты рекомендуют обратиться за соответствующей услугой на сервис.

Кроме того, балансировка нужна, если у вашей машины нет антиблокировочной системы тормозов, а вы на асфальте часто тормозите «на юз».

Также следует обязательно обратиться на сервис, если в прошлом сезоне вы заметили вибрацию, но отложили балансировку на будущее.

Ранее мы рассказали, как при покупке б/у автомобиля проверить двигатель.


Максимов Віталій, Тудей

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