Американец проехал несколько штатов, смотря в глазок на лобовом стекле

В США владелец автомобиля Subaru Outback проехал с разбитым ветровым стеклом и с серьезным повреждение со стороны водителя несколько сотен миль по территории нескольких штатов. На дорогу он смотрел через небольшой глазок в лобовом стекле.

Водитель Outback все это время был в защитных очках, чтобы «не допустить попадания стекла в глаз, когда он смотрел в глазок». Он все-таки помнил, что безопасность водителя всегда важна.

Только когда до родного гаража осталось совсем немного, водитель Subaru Outback вызвал эвакуатор. То есть остаток пути он проделал в относительном комфорте.

Оштрафовала ли полиция этого американца за его безрассудный и очень опасный поступок – не сообщается. В нашей стране на таком автомобиле вообще вряд ли уедешь, но, все равно, не повторяйте этот эксперимент.

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