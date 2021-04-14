ТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тыс км

При покупке автомобиля кто-то обращает прежде всего внимание на его внешний вид, а кто-то сразу интересуется его надежностью. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тысяч км.

Hyundai Creta

Первое поколение компактного кроссовера Hyundai Creta (см. фото вверху) появилось в 2014 году. Недавно начали выпускать его обновленную версию. Его можно купить на вторичном рынке за 300-400 тысяч в разных комплектациях.

В линейку двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты. Коробка передач – механическая или автоматическая. Привод – передний или полный.

Kia Ceed

Третье поколение этой модели появилось в 2018 году. Покупателям его предлагают в двух типах кузова – универсал и хэтчбек. Новый хэтчбек Ceed с 1,6 л двигателем, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, стоит 576 810 гривен. Мощность этого мотора составляет 126 л.с. и 166 Нм крутящего момента.

Ceed в возрасте от 1 до 2 лет можно купить за 300-400 тысяч, причем в довольно неплохих комплектациях.

Skoda Octavia

Новая Octavia в базовой комплектации стоит 578 340 гривен. Она оснащается 1,4 л двигателем TSI мощностью 150 л.с, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Нужно отметить, что уже в базовой комплектации есть все, что нужно для комфортного вождения.

На вторичном рынке Octavia третьего поколения, то есть ту, которая сейчас продается в автосалонах, встречается очень редко. Модель предыдущего поколения, чьи продажи закончились в 2020 году, можно купить за 300-400 тысяч. Комплектация будет на базовой, а пробег – минимальный.

Ранее мы назвали 10 автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.