Від 0 до 100% за лічені хвилини: Toyota готує новий електромобіль

Компанія Toyota опублікувала невеликий відеоролик, присвячений новому електромобілю, який вийде в лінійці Beyond Zero.

Очікується, що першою моделлю Toyota Beyond Zero стане повнопривідний електричний кросовер, який за габаритами буде схожий на Toyota RAV4. В кінці минулого року компанія показала перший тизер моделі, а пізніше з’явилися патентні зображення.

Електромобіль, як і інші новинки Beyond Zero, будуватимуть на платформі e-TNGA, яка була створена Toyota спільно з Subaru. Дана платформа дозволяє розміщувати мотор спереду, ззаду або на обох осях, використовувати батареї різної ємності, а також змінювати довжину колісної бази.

Джерела приписують новому кросоверу Toyota Beyond Zero електродвигун потужністю 290 к.с., а також акумуляторну батарею, яка забезпечить дальність ходу до 500 км. Особливий інтерес викликає надшвидкісна зарядка, яка повинна дозволити повністю зарядити батарею всього за 10 хвилин.

Минулого тижня Toyota зареєструвала в Європі торгову марку Beyond Zero і назви майбутніх електромобілів BZ1, BZ2, BZ2X, BZ3, BZ4, BZ4X і BZ5.

Первістка лінійки представлять на автосалоні в Шанхаї, який пройде з 19 по 28 квітня.

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