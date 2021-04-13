Новый Renault Logan получил двойку за безопасность от Euro NCAP
Новый седан Dacia Logan (в Украине он продается под брендом Renault), премьера которого состоялась осенью 2020 года, получил по результатам краш-тестов Euro NCAP две звезды за безопасность. Максимальная оценка – 5 звезд.
Специалисты обратили внимание на скромное оснащение бюджетного седана технологиями безопасности.
Стандартная система автоматического экстренного торможения работает только с радаром, но не с камерой. При опасности столкновения с пешеходами или велосипедистами система не поможет. Кроме того, вызвало нарекание отсутствие системы удержания полосы движения.
Но если бы не другие недостатки, система экстренного торможения могла бы обеспечить новому Logan 4 звезды.
Какие еще недостатки по безопасности были у Logan в европейских краш-тестах – пока не сообщается. Полные результаты тестов должны обнародовать в ближайшие дни.
В Украине Renault Logan в базовой комплектации стоит от 301 500 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
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