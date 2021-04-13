Новый Renault Logan получил двойку за безопасность от Euro NCAP

Новый седан Dacia Logan (в Украине он продается под брендом Renault), премьера которого состоялась осенью 2020 года, получил по результатам краш-тестов Euro NCAP две звезды за безопасность. Максимальная оценка – 5 звезд.

Новый Renault Logan получил двойку за безопасность от Euro NCAP

Специалисты обратили внимание на скромное оснащение бюджетного седана технологиями безопасности.

Стандартная система автоматического экстренного торможения работает только с радаром, но не с камерой. При опасности столкновения с пешеходами или велосипедистами система не поможет. Кроме того, вызвало нарекание отсутствие системы удержания полосы движения.

Но если бы не другие недостатки, система экстренного торможения могла бы обеспечить новому Logan 4 звезды.

Какие еще недостатки по безопасности были у Logan в европейских краш-тестах – пока не сообщается. Полные результаты тестов должны обнародовать в ближайшие дни.

В Украине Renault Logan в базовой комплектации стоит от 301 500 гривен. Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 73 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее мы показали новый кроссовер Renault Kiger, который будет стоить чуть более 7 500 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Jeep привез в Европу новый кроссоверJeep привез в Европу новый кроссовер
Электромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в КитаеЭлектромобиль с запасом хода 410 км начали продавать в Китае
Спасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больногоСпасатели впервые с начала 90-х годов осуществили аэромедицинскую эвакуацию больного
В Киеве начали массово увольняться водители маршрутокВ Киеве начали массово увольняться водители маршруток
АМКУ изучит ценообразование на услуги такси во время локдауна в КиевеАМКУ изучит ценообразование на услуги такси во время локдауна в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине начались продажи новой модели RenaultВ Украине начались продажи новой модели Renault
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
В Сети показали абсолютно новый Dacia DusterВ Сети показали абсолютно новый Dacia Duster
Hyundai представил новый большой кроссоверHyundai представил новый большой кроссовер
В Украине создают новый внедорожник
Кроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версиюКроссовер Kia за $13 000 получил 7-местную версию
Jeep привез в Европу новый кроссоверJeep привез в Европу новый кроссовер
Полиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделейПолиция купила 100 Renault Duster и планирует еще 450 авто разных моделей
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault ClioЗапорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) будет выпускать Renault Clio
Subaru Outback получил версию для бездорожьяSubaru Outback получил версию для бездорожья
Последние новости
Подгружаем последние новости